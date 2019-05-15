В Курске медсестра украла у пациента телефон

15 Май 16:56 2019-05-15T16:56:10+03:00

После первого опроса женщина созналась в хищении Фото: Из архива "КП"

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В одной из больниц Курска прооперировали мужчину. Сразу после операции он не мог пользоваться своим мобильным телефоном. А когда пришел в себя и захотел позвонить родственникам, то телефона не обнаружил.

Сотрудники полиции проверили других пациентов и опросили персонал лечебного учреждения. Они выяснили, что телефон могла украсть медсестра, которая дорабатывала в больнице последние дни перед увольнением.

После первого опроса она созналась в хищении и выдала чужой телефон. Его уже который возвратили владельцу. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU