В Курске медсестра украла у пациента телефон
Возбуждено уголовное дело
После первого опроса женщина созналась в хищенииФото: Из архива "КП"
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В одной из больниц Курска прооперировали мужчину. Сразу после операции он не мог пользоваться своим мобильным телефоном. А когда пришел в себя и захотел позвонить родственникам, то телефона не обнаружил.
Сотрудники полиции проверили других пациентов и опросили персонал лечебного учреждения. Они выяснили, что телефон могла украсть медсестра, которая дорабатывала в больнице последние дни перед увольнением.
После первого опроса она созналась в хищении и выдала чужой телефон. Его уже который возвратили владельцу. В отношении женщины возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU