Под Курском пройдет фестиваль гончарного творчества

15 Май 11:03 2019-05-15T11:03:09+03:00

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В Курчатове состоится фестиваль народного гончарного творчества «Батюшка Егорий». Мероприятие пройдет 23 мая в городском пространстве «Сад искусств» (проспект Коммунистический, 35). Начало в 18.00. Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы и выставки декоративно-прикладного творчества, оценить выступления творческих коллективов, а также принять участие в традиционной курской пляске «Тимоня».

Гончарное мастерство - один из старинных промыслов курской земли, а Батюшка Егорий - покровитель кожлянской игрушки и ярмарок, который оберегает традиции народного промысла. Телефон для справок: +7 (47131) 4-96-41.

ИСТОЧНИК KP.RU