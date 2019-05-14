2019-05-14T14:30:11+03:00
Деловой Курск

Среднерусский Экономический Форум пройдет в Курске 26-27 июня

Тема Форума – «Цифровой Регион»
Ольга ДАНИЛОВА
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СЭФ пройдет по традиции в КурскеСЭФ пройдет по традиции в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Открыта регистрация на VIII Среднерусский экономический форум, сообщили в администрации региона. Мероприятие состоится в Курске 26-27 июня. Тема Форума – «Цифровой Регион».

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов. Зарегистрироваться на форум можно на сайте http://www.sef-kursk.ru/2019/registratsiya

В работе СЭФ примут участие более двух тысяч человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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