Среднерусский Экономический Форум пройдет в Курске 26-27 июня

14 Май 14:30 2019-05-14T14:30:11+03:00

СЭФ пройдет по традиции в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

Открыта регистрация на VIII Среднерусский экономический форум, сообщили в администрации региона. Мероприятие состоится в Курске 26-27 июня. Тема Форума – «Цифровой Регион».

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов. Зарегистрироваться на форум можно на сайте http://www.sef-kursk.ru/2019/registratsiya

В работе СЭФ примут участие более двух тысяч человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU