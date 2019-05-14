2019-05-14T12:12:41+03:00
Звезды

В курской филармонии пройдет концерт классической музыки

Здесь прозвучит музыка Прокофьева
Ольга ДАНИЛОВА
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Состоится концерт классической музыки в КЗ "Свиридовский"Состоится концерт классической музыки в КЗ "Свиридовский"Фото: из открытых источников
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Сергей Прокофьев – выдающийся композитор XX века, получивший всемирное признание. Непреходящая ценность его музыки – в душевной щедрости и доброте, в приверженности высоким гуманистическим идеям, выраженных современным музыкальным языком, в богатстве художественной выразительности его произведений. Прокофьев оставил огромное наследие – семь опер, семь балетов, семь симфоний, многочисленные произведения вокальной, хоровой и инструментальной музыки, музыки для кинофильмов и спектаклей.

Камерно-инструментальные произведения великого русского композитора, пианиста, дирижера, музыкального писателя прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов Надежды Гордеевой (фортепиано) и Игоря Петрова (виолончель).

(6+)

16 мая в 19.00

Концертный зал «Свиридовский»

Ул. Сонина, 4

ИСТОЧНИК KP.RU

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