19 мая в Курске пройдет турнир по северной ходьбе

14 Май 11:00 2019-05-14T11:00:55+03:00

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19 мая в Курске на стадионе «Трудовые резервы» пройдет турнир по северной ходьбе «Курский соловей». Соревнования стартуют в 13:00. Спортсменов ожидает дистанция пять километров.

В 10.00 начнет работу мандатная комиссия. В 13.00 состоится открытие турнира, затем начнутся соревнования. В 16.00 подведение итогов, в 17-00 пройдет награждение победителей. В зависимости от количества участников, время подведения итогов и награждения может измениться.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через электронную почту fed.46@yandex.ru или электронный регистратор, размещенный в социальной сети ВКонтакте на странице https://vk.com/tursport46 «Федерация спортивного туризма Курской области» до 18 мая 2019 года.

Северная (скандинавская) ходьба с палками приобрела популярность за счет массовой доступности и безопасной нагрузки на тело. Палки также давно используются в лечебной физкультуре.

ИСТОЧНИК KP.RU