2019-05-14T10:08:25+03:00
Общество

В Курской области стартовал автопробег

Он посвящен годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Стартовал пробег на Триумфальной АркеСтартовал пробег на Триумфальной АркеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В Курской области состоится автопробег, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Старт автопробегу дан 14 мая в 10:00 на Триумфальной арке. Колонны автомобилей проследуют по маршруту «Курск – мемориал «Большой Дуб» (Железногорский район) - Курск».

Участие в акции примут представители юношеской автомобильной школы областного Дворца молодежи, ветераны силовых структур, сотрудники Госавтоинспекции, учащиеся Курского автотехнического колледжа, представители Всероссийского общества автомобилистов, пилоты «Авторадио клуба».

Организатор мероприятия - областной Дворец молодежи при поддержке регионального комитета по делам молодежи и туризму, пограничного управления ФСБ России по Курской области, управления ГИБДД УМВД России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курян приглашают послушать "Краски джаза"
Под Курском от урагана пострадали две многоэтажки и частные дома
Под Курском открыли ФОК
В Курске водитель «Вольво» наехала на 13-летнего подростка
Под Курском сгорел дом
На границе Курской и Орловской области столкнулись большегрузы
В Курской области проходит марафон «Семья, опаленная войной»
Под Курском «Нива» столкнулась с тепловозом
В Курске до вечера отключили воду
Курская прокуратура борется с продажей неодимовых магнитов и электроудочек
В Курске пройдут соревнования по спортивному ориентированию
В Курске медсестра украла у пациента телефон
19 мая в Курске перекроют движение
Курскую школьницу осудили за распространение наркотиков
Под Курском пройдет фестиваль гончарного творчества
В полночь под Курском сгорел дом
Сбербанк предложил бизнесу безопасные расчеты с поставщиками
В Курской области пройдут два крупнейших в России крестных хода
Ситуация с отловом бродячих животных в Курске остается напряженной
Под Курском от памятника советским солдатам отвалилась рука
В Курске на продавщицу павильона напал мужчина с ножом
16 мая часть Курска останется без воды
В льготных автобусах Курска повысилась плата за проезд