В Курской области стартовал автопробег
В Курской области состоится автопробег, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Старт автопробегу дан 14 мая в 10:00 на Триумфальной арке. Колонны автомобилей проследуют по маршруту «Курск – мемориал «Большой Дуб» (Железногорский район) - Курск».
Участие в акции примут представители юношеской автомобильной школы областного Дворца молодежи, ветераны силовых структур, сотрудники Госавтоинспекции, учащиеся Курского автотехнического колледжа, представители Всероссийского общества автомобилистов, пилоты «Авторадио клуба».
Организатор мероприятия - областной Дворец молодежи при поддержке регионального комитета по делам молодежи и туризму, пограничного управления ФСБ России по Курской области, управления ГИБДД УМВД России по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU