В Курской области стартовала горячая линия по профилактике ВИЧ
Специалисты проконсультируют по вопросам профилактики заболевания
Звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00Фото: Из архива "КП"
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С 13 по 17 мая в региональном управлении Роспотребнадзора будет работать горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, посвященная Международному Дню памяти умерших от СПИДа, который отмечается 19 мая.
Специалисты проконсультируют по вопросам профилактики ВИЧ, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации в области, ответят на вопросы о бесплатном анонимном тестировании.
Звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по номеру телефона(4712) 58-71-86. Задать вопрос можно также по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора (8 800 55 49 43).
ИСТОЧНИК KP.RU