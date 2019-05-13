1 июня в Курской области начнется купальный сезон

СЕГОДНЯ 15:38 2019-05-13T15:38:01+03:00

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1 июня в Курской области стартует купальный сезон. С 13 мая началась активная работа по техническому освидетельствованию пляжей. Инспекторы ГИМС ГУ МЧС по Курской области каждый денm будут выезжать в районы для проверок готовности официальных пляжей.

Дно водоема на пляжах должно быть обследовано водолазами на предмет отсутствия травмоопасных предметов и мусора. Для ежедневного дежурства должны быть обучены спасатели, имеющие необходимые плавсредства и спасательное снаряжение.

Безопасная для купания зона должна быть огорожена буйками, для детей - выделено специальное место. Важные условия – наличие укомплектованной медицинской аптечки и помещения для оказания пострадавшим первой помощи.

На пляжах должны быть установлены информационные стенды с информацией о графике работы пляжа, правилах поведения на водоеме и рекомендации по оказанию первой помощи. Завершится приемка пляжей 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU