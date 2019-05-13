В Курске прошли соревнования по конному спорту

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-13T14:02:13+03:00

В соревнованиях приняли участие спортсмены из трех регионов

Чемпионат и Первенство Курской области по конному троеборью состоялись на открытом грунте

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В Курске впервые прошли Чемпионат и Первенство Курской области по конному троеборью на открытом грунте. В соревнованиях приняли участие спортсмены из трех регионов.

В программе для самых опытных всадников чемпионом стала курянка Юлия Жилина. Серебро завоевала Евгения Овчинникова из Орловской области, участница Олимпийских игр Рио-2016.

Золотую медаль в детском зачете выиграла 12-летняя София Суркова - ученица Юлии Жилиной.

ИСТОЧНИК KP.RU