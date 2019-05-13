Захоронение состоялось в Поныровском районе

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-13T13:49:27+03:00

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8 мая в селе Первомайском Поныровского района перезахоронили останки 40 советских воинов – 38 солдат и двух летчиков, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Останки обнаружили участники поискового отряда «Высота» на территории Первомайского сельского совета в 2018 году.

Поисковые операции велись в рамках экспедиции «Вахта памяти», организатором которой является администрация региона и центр «Поиск». В этом году экспедиция стартовала в апреле, в ней принимают участие 26 поисковых отрядов. На территории Поныровского района уже обнаружены останки еще 12 советских воинов.

ИСТОЧНИК KP.RU