Роман Старовойт входит в пятерку глав регионов с высоким уровнем доверия
Об этом сообщает РБК
Роман Старовойт в строю "Бессмертного полка"
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РБК, ссылаясь на закрытые социологические исследования, сообщил, что врио губернатора Курской области Роман Старовойт вошел в пятерку глав регионов с высоким уровнем доверия.
В пятерку лидеров вошли Алексей Дюмин (Тульская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Вадим Шумков (Курганская область, Сергей Собянин (Москва). Замыкают пятерку Сергей Фургал (Хабаровский край) и Роман Старовойт, назначенный врио губернатора Курской области в октябре 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU