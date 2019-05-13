2019-05-13T13:28:10+03:00
Политика

Роман Старовойт входит в пятерку глав регионов с высоким уровнем доверия

Об этом сообщает РБК
Яна ШЕЛЕСТ
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Роман Старовойт в строю "Бессмертного полка"Роман Старовойт в строю "Бессмертного полка"
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РБК, ссылаясь на закрытые социологические исследования, сообщил, что врио губернатора Курской области Роман Старовойт вошел в пятерку глав регионов с высоким уровнем доверия.

В пятерку лидеров вошли Алексей Дюмин (Тульская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Вадим Шумков (Курганская область, Сергей Собянин (Москва). Замыкают пятерку Сергей Фургал (Хабаровский край) и Роман Старовойт, назначенный врио губернатора Курской области в октябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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