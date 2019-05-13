Под Курском насмерть сбили пешехода
ДТП произошло в Тимском районе
В результате ДТП пешеход скончался на местеФото: Из архива "КП"
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10 мая около часа ночи 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 ехал по автодороге Курск-Борисоглебск-Становое-Тим со стороны Тима в направлении села Становое.
На четвертом километре трассы он, по предварительным данным», сбил 32-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
В результате ДТП пешеход скончался на месте. Водитель и две пассажирки автомобиля получили ранения, с которыми их доставили в Тимскую центральную районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU