Под Курском насмерть сбили пешехода

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-13T12:47:12+03:00

В результате ДТП пешеход скончался на месте Фото: Из архива "КП"

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10 мая около часа ночи 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 ехал по автодороге Курск-Борисоглебск-Становое-Тим со стороны Тима в направлении села Становое.

На четвертом километре трассы он, по предварительным данным», сбил 32-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В результате ДТП пешеход скончался на месте. Водитель и две пассажирки автомобиля получили ранения, с которыми их доставили в Тимскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU