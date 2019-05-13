В усадьбе Фета под Курском пройдет «Соловьиная ночь»

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-13T12:19:42+03:00

Соловьиная ночь в усадьбе Фета вошла в ТОП-200 лучших событийных проектов России

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18 мая в 17.00 в усадьбе Афанасия Фета пройдет «Соловьиная ночь». В этом году акция посвящена самому прекрасному сезону – весне! Посетители услышат чарующие мелодии и прекрасные романсы. Своим волшебным пением усадьбу наполнят и соловьи.

После концерта пройдут экскурсии. Стоимость билета на экскурсию по усадебному дому, парку, подвалу и каретной: для взрослых – 220 рублей, для детей – 120 рублей.

Доехать до усадьбы можно на личном транспорте или на автобусах от краеведческого музея (строго по предварительной записи!). Проезд на автобусе оплачивается отдельно. Количество мест ограничено. Телефон для справок: +7 (4712) 51-15-81.

Соловьиная ночь в усадьбе Фета вошла в ТОП-200 лучших событийных проектов России и удостоена статуса «Национальное событие 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU