В усадьбе Фета под Курском пройдет «Соловьиная ночь»
18 мая в 17.00 в усадьбе Афанасия Фета пройдет «Соловьиная ночь». В этом году акция посвящена самому прекрасному сезону – весне! Посетители услышат чарующие мелодии и прекрасные романсы. Своим волшебным пением усадьбу наполнят и соловьи.
После концерта пройдут экскурсии. Стоимость билета на экскурсию по усадебному дому, парку, подвалу и каретной: для взрослых – 220 рублей, для детей – 120 рублей.
Доехать до усадьбы можно на личном транспорте или на автобусах от краеведческого музея (строго по предварительной записи!). Проезд на автобусе оплачивается отдельно. Количество мест ограничено. Телефон для справок: +7 (4712) 51-15-81.
Соловьиная ночь в усадьбе Фета вошла в ТОП-200 лучших событийных проектов России и удостоена статуса «Национальное событие 2019».
ИСТОЧНИК KP.RU