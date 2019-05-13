Курский рецидивист украл у жительницы Белгорода мобильник
Девушка лишилась телефона в развлекательном заведении
Курянин сознался в кражеФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
Жительница Белгорода лишилась своего мобильного телефона в одном из развлекательных заведений Курска. Девушка носила мобильник в кармане, но после очередного посещения танцпола телефон пропал.
Сотрудники полиции установили, что к краже причастен 28-летний ранее судимый мужчина. Курянин сознался в краже и рассказал, что на следующий день после хищения уехал в Москву, где продал телефон за сумму в два раза ниже его реальной стоимости.
Злоумышленнику придется возместить ущерб хозяйке телефона. Также его привлекут к установленной законом ответственности, сообщили в УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU