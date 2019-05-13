Курский рецидивист украл у жительницы Белгорода мобильник

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-13T11:55:19+03:00

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Жительница Белгорода лишилась своего мобильного телефона в одном из развлекательных заведений Курска. Девушка носила мобильник в кармане, но после очередного посещения танцпола телефон пропал.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастен 28-летний ранее судимый мужчина. Курянин сознался в краже и рассказал, что на следующий день после хищения уехал в Москву, где продал телефон за сумму в два раза ниже его реальной стоимости.

Злоумышленнику придется возместить ущерб хозяйке телефона. Также его привлекут к установленной законом ответственности, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU