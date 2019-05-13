В курских школах и детсадах нашли нарушения в организации питания

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-13T11:18:43+03:00

Контракты заключались с одними и теми же организациям

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Прокуратура проверила исполнение федерального законодательства при организации питания в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях.

Во время проверки нашли нарушения, связанные с незаконным изменением условий муниципальных контрактов в связи с увеличением цены и изменения сроков оказания услуг, ненадлежащего контроля со стороны образовательных учреждений за качеством оказанных услуг, сообщили в прокуратуре.

- Муниципальными бюджетными образовательными учреждениями контракты на оказание услуг по организации питания заключались с одними и теми же организациями, без использования конкурентных способов определения поставщиков, выявлены факты исполнения контрактов до их официального заключения, отметили в ведомстве.

По результатам проверки прокуратурой выявлено более 40 нарушений законодательства, внесено 23 представления, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, подготовлено 13 исковых заявлений о признании дополнительных соглашений к контрактам недействительным, семь материалов направлено в УФАС по Курской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дела в связи с нарушением законодательства о защите конкуренции.

ИСТОЧНИК KP.RU