СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-13T10:45:04+03:00

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Со 2 июня из Курска открываются рейсы к морю. Рейсы будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн». Со 2 июня куряне смогут полететь в Сочи 1 раз в неделю по воскресеньям. Вылет из Сочи— в 11:00, прилет в Курск — в 13:00, вылет из Курска — в 14:00, прилет в Сочи — 16:05.

С 10 июня стартуют авиарейсы в Симферополь. В Крым рейсы будут совершаться по понедельникам. Вылет из Курска — в 10:15, прилет в Симферополь — в 12:30, вылет из Симферополя — в 13:30 прилет в Курск в 15:45.

С 11 июня открываются рейсы в Анапу. Полеты будут осуществляться раз в неделю по вторникам. Вылет из Курска — в 10:50, прилет в Анапу — в 12:50, вылет из Анапы — в 13:50, прилет в Курск — в 15:50.

Улететь к Черному морю из Курска можно будет на воздушном судне CRJ-200 вместимостью 50 мест. Билеты уже продаются. В Сочи билет стоит от 6700 рублей, в Анапу от 6200 рублей, в Симферополь - от 6500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU