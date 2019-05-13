В курской галерее Дейнеки пройдет «Ночь музеев»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-13T10:29:41+03:00

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18 мая в Курске в галерее Дейнеки пройдет акция «Ночь музеев». Курян приглашают побывать на выставкоме.

Можно будет почувствовать себя настоящим художественным критиком, поучаствовать в спасении художника от беспочвенных обвинений в формализме, а также узнать, что было до, во время и после отбора картин для больших всесоюзных выставок.

Начало сеансов: 18.00; 19.30. Продолжительность: 1 ч. 30 мин. Возрастные предпочтения: 16+. Стоимость входного билета: 150 рублей (приобрести необходимо заранее в кассе галереи). Количество мест в зале ограничено.

Телефон для справок: 58-55-91.

ИСТОЧНИК KP.RU