В курской галерее Дейнеки пройдет «Ночь музеев»
18 мая куряне смогут побывать на выставкоме
Количество мест в зале ограничено
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18 мая в Курске в галерее Дейнеки пройдет акция «Ночь музеев». Курян приглашают побывать на выставкоме.
Можно будет почувствовать себя настоящим художественным критиком, поучаствовать в спасении художника от беспочвенных обвинений в формализме, а также узнать, что было до, во время и после отбора картин для больших всесоюзных выставок.
Начало сеансов: 18.00; 19.30. Продолжительность: 1 ч. 30 мин. Возрастные предпочтения: 16+. Стоимость входного билета: 150 рублей (приобрести необходимо заранее в кассе галереи). Количество мест в зале ограничено.
Телефон для справок: 58-55-91.
ИСТОЧНИК KP.RU