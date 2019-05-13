В курском драмтеатре отменили показ

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-13T10:05:01+03:00

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12 мая в Курском драматическом театре отменили кинопоказ, назначенный на 13.00. В здании сработала пожарная сигнализация.

На место ЧП приехали пожарные. Несмотря на то что тревога оказалась ложной, зрителям пришлось сдать билеты и экстренно эвакуироваться.

Таким образом, зрители не смогли посмотреть приключенческий фильм «Сокровища Ермака», запланированный в рамках проекта «Кино в театре».

ИСТОЧНИК KP.RU