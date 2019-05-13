Под Курском нашли мину

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-13T09:04:45+03:00

Изменить размер текста: A A

12 мая на телефон «Службы спасения -112» поступил тревожный звонок - местные жители обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны на территории Ольховатского сельского совета Поныровского района.

На место ЧП выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружена мина 82 мм, сообщили в МЧС региона. Боеприпас изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU