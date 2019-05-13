В Курске пройдут плановые отключения электричества

СЕГОДНЯ 08:41 2019-05-13T08:41:47+03:00

Отключения начнутся уже с 13 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

Без света останутся два округа

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" свет отключат по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 13 по 17 мая с 9-30 до 15-00:

ул. Фабричная, ул. Новогаражная, Фабричный проезд, 2-3-й Фабричные переулки, ул. Гаражная, ул. Менделеева д. 47,45; ул. 1-2-я Тихая; ул. Селиховская, ул. Монастырская Балка д. 23-69, д. 24-68, ул. Яблоневая д. 21-69, д. 20-68, проспект В. Клыкова.

С 9-00 до 16-00:

ул. Заводская, ул. Красная Армия д. 48-64, ул. Овечкина д. 15-43, д. 18-52, ул. Энергетиков д. 38-50,

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 13 по 17 мая с 9-00 до 16-00:

ул. Школьная д. 5/2, 5/3, 5/4, 5/7, 5/8, 5/10, 5/11, 5/12, 5/15, 5/16,

частный сектор: ул. Фестивальная; ул. Братская; ул. Смородиновая;

ул. К. Воробьева д. 5А - это магазин Европа; Ж/Д ул. К. Воробьева д. 5; Ж/Д ул. К .Воробьева д. 7; ул. Воробьева д. 7А; Ж/Д ул. К. Воробьева д. 15; Ж/Д ул. К. Воробьева д.17; ул. Косухина д.45; ул. Косухина д.45А АЗС.

Тел. для справок: 32-40-89

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