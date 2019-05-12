Погода в Курской области испортится уже сегодня

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-12T10:12:15+03:00

Спасатели предупреждают жителей региона о тумане, ветре и дожде

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По прогнозу Курского гидрометцентра на территории Курской области до девяти вечера 12 мая - облачно с прояснениями. Днем небольшие, кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, при грозах местами порывы до 17 м/с. Температура по области 18-23 º.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области просит соблюдать правила безопасности:

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража паркуйтесь вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру «112». Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы.

ИСТОЧНИК KP.RU