СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-12T10:01:13+03:00

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Курским садоводам снизят плату за электроэнергию почти на треть. Как сообщила обладминистрация, такое решение приняли на всероссийском форуме общественной организации «Союз садоводов России». В этом году съезд проходит в нашей области в местечке Свобода и собрал гостей из 43 регионов страны.

На форуме врио губернатора Роман Старовойт сообщил, что в дальнейшем, тарифы, действующие в курских СНТ, приравняют к сельским.

- В регионе работает 139 СНТ, в этой сфере заняты почти 300 тысяч человек. Наша обязанность - оказывать поддержку. Мной уже подписаны необходимые документы, которые позволят с 1 июля 2019 года на 30% снизить тарифы на потребляемую электрическую энергию садоводам, работающим в Курской области», - пояснил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU