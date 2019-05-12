Курским садоводам снизят плату за электроэнергию почти на треть
Курским садоводам снизят плату за электроэнергию почти на треть. Как сообщила обладминистрация, такое решение приняли на всероссийском форуме общественной организации «Союз садоводов России». В этом году съезд проходит в нашей области в местечке Свобода и собрал гостей из 43 регионов страны.
На форуме врио губернатора Роман Старовойт сообщил, что в дальнейшем, тарифы, действующие в курских СНТ, приравняют к сельским.
- В регионе работает 139 СНТ, в этой сфере заняты почти 300 тысяч человек. Наша обязанность - оказывать поддержку. Мной уже подписаны необходимые документы, которые позволят с 1 июля 2019 года на 30% снизить тарифы на потребляемую электрическую энергию садоводам, работающим в Курской области», - пояснил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU