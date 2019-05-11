Под Курском на пожаре пострадал человек

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-11T11:41:25+03:00

На пожаре пострадал человек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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10 мая в 19.58 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Комарова в селе Мантурово. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 14 села Мантурово, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 20:08, ликвидировали - в 20:11. В результате пожара в жилом доме закопчены стены и потолок. Есть пострадавший.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU