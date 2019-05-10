Под Курском в жилом доме огонь уничтожил две комнаты
9 мая в 13:34 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Железнодорожной в Железногорске. На место ЧП приехали пожарные ПСЧ № 11, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники газовой службы и электрических сетей.
Возгорание локализовали в 13:43, ликвидировали - в 13:49. В результате пожара в четырехкомнатной квартире выгорели две комнаты. Огонь уничтожил мебель и вещи б/у, повредил кровлю, закоптились стены и потолок.
В ликвидации пожара принимали участие 22 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС десять человек и три единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU