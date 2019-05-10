2019-05-10T15:50:58+03:00
Происшествия

Под Курском в жилом доме огонь уничтожил две комнаты

Пожар произошел в Железногорске
Яна ШЕЛЕСТ
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В четырехкомнатной квартире выгорели две комнатыВ четырехкомнатной квартире выгорели две комнатыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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9 мая в 13:34 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Железнодорожной в Железногорске. На место ЧП приехали пожарные ПСЧ № 11, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники газовой службы и электрических сетей.

Возгорание локализовали в 13:43, ликвидировали - в 13:49. В результате пожара в четырехкомнатной квартире выгорели две комнаты. Огонь уничтожил мебель и вещи б/у, повредил кровлю, закоптились стены и потолок.

В ликвидации пожара принимали участие 22 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС десять человек и три единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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