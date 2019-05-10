2019-05-10T15:21:58+03:00
Звезды

В Курске презентовали Губернаторский камерный оркестр

Коллектив возглавил заслуженный работник культуры Сергей Проскурин
Яна ШЕЛЕСТ
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На концерте присутсвовал Роман СтаровойтНа концерте присутсвовал Роман Старовойт
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9 мая в концертном зале «Свиридовский» состоялась презентация Губернаторского камерного оркестра. Коллектив возглавил заслуженный работник культуры Сергей Проскурин. В исполнении солистов Большого Театра Федора Тарасова и Оксаны Лесничей, а также лауреатов международных конкурсов прозвучали песни военных лет. Зал воспринял концерт душевно, аплодисменты не умолкали.

С возвращением коллектива на родную землю продолжатся фестивали классической музыки «Мариинские ассамблеи». В планах ряд совместных проектов с ведущими музыкантами страны. Также Сергей Проскурин анонсировал проведение в Курске международного фестиваля оперы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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