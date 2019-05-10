Курские спасатели предупреждают о грозовых дождях и тумане

СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-10T15:00:39+03:00

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С девяти часов вечера 10 мая и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью временами умеренный, местами сильный дождь, местами гроза, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 5-10 м/с, при грозе местами до 14 м/с. Температура воздуха в ночное время составит ночью 8-13 ºС, днем 17-22 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU