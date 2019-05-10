2019-05-10T13:38:18+03:00
Общество

В Курск прибыл второй электробус

Пока новая транспортная единица в процессе наладки
Яна ШЕЛЕСТ
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Троллейбус с динамической подзарядкой может преодолевать до 20 километровТроллейбус с динамической подзарядкой может преодолевать до 20 километров
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В Курск прибыл второй электробус. Новая транспортная единица в процессе наладки, далее последует обкатка на маршруте.

Напоминаем, первый троллейбус с удлиненным автономным ходом вышел на маршрут 13 марта. Электробус возит пассажиров из центра на проспект Дериглазова и обратно.

Модифицированный троллейбус с динамической подзарядкой может преодолевать до 20 километров без подключения к контактной сети. Салон инновационного транспорта рассчитан на 85 человек, из них сидячих мест – 29.

Троллейбус низкопольный, оснащен откидным трапом, в салоне имеются специально отведенные места для инвалидных колясок. Установлена современная система безопасности и информирования пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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