2019-05-10T12:25:29+03:00
Происшествия

В Курске на Союзной загорелась квартира

Пожар произошел 9 мая днем
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь повредил мебельОгонь повредил мебельФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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9 мая в 13:08 в Курске на улице Союзной загорелась двухкомнатная квартира. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 5 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники газовой службы.

Возгорание локализовали в 13:12, ликвидировали в 13:15. В результате пожара в квартире общей площадью 43,9 квадратных метра, на кухне общей площадью 5 квадратных метров огонь повредил мебель. Из жильцов никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 17 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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