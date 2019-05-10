2019-05-10T12:14:37+03:00
День Победы

Куряне отметили День Победы

Завершился праздник салютом
Яна ШЕЛЕСТ
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Праздничные мероприятия начались на мемориале «Курская дуга»Праздничные мероприятия начались на мемориале «Курская дуга»
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В Курской области отметили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия начались на мемориале «Курская дуга». Ветераны Великой Отечественной войны и руководители области возложили цветы и венки к Вечному огню, памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову и стеле «Курск — город воинской славы». Собравшиеся почтили павших минутой молчания.

По проспекту Победы прошли войска Курского территориального гарнизона

По проспекту Победы прошли войска Курского территориального гарнизона

Торжественным маршем по проспекту Победы прошли войска Курского территориального гарнизона. Продолжила праздничный день акция «Бессмертный полк». Жители Курска вышли с портретами своих родных и близких, ковавших Великую Победу.

В акции «Бессмертный полк» приняли участие 53 тысячи человек

В акции «Бессмертный полк» приняли участие 53 тысячи человек

В строй стал и Роман Старовойт со своей семьей. Глава региона нес в руках портреты своих дедушек Старовойта Александра Николаевича и Иванова Юрия Михайловича. Оба двадцатилетними мальчишками добровольно отправились на фронт защищать Родину, прошли всю войну.

Глава региона нес в руках портреты своих дедушек

Глава региона нес в руках портреты своих дедушек

В акции «Бессмертный полк» приняли участие 53 тысячи человек. А всего по Курской области - более 120 тысяч. Завершилось шествие праздничным концертом на Красной площади. Торжества продолжились на всех площадках города. Вечером прозвучал победный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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