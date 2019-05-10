На 81-летнюю курскую пенсионерку напал грабитель

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-10T10:54:38+03:00

После задержания подозреваемый во всем сознался Фото: Из архива "КП"

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Сотрудники Железнодорожного отдела полиции установили подозреваемого в грабеже. Неизвестный, пробегая мимо 81-летней пенсионерки, которая возвращалась из магазина, вырвал у нее из рук пакет с деньгами.

Пожилая женщина не запомнила, как выглядел злоумышленник. Оперативники оценили обстановку и нашли камеры наблюдения по возможному маршруту бегства налетчика.

Им удалось определить не только силуэт, но внешность подозреваемого. В нем полицейские узнали недавно вернувшегося из мест лишения свободы, неоднократно судимого 33-летнего мужчину. На его розыск ушло несколько дней, мужчина переезжал от одних знакомых к другим.

После задержания подозреваемый во всем сознался. Деньги он потратил в тот же день на спиртное. Сейчас курянин вновь стал фигурантом уголовного дела. За грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU