Куряне возложили венки в память о героях Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-09T15:57:20+03:00

Куряне почтили минутой молчания память погибших в боях с фашистами

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9 Мая в Курске прошли официальные торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. По традиции они стартовали с возложения венков и цветов к стеле «Героям - курянам» на Красной площади.

Вместе с жителями города дань памяти павшим на полях сражений отдали руководители городской и областной администрации, воинских подразделений, ветераны, представители федеральных ведомств, политических партий, общественных организаций, духовенства и молодежь.

Церемония возложения венков и цветов продолжилась на мемориале «Павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Куряне почтили минутой молчания память погибших в боях с фашистами.

ИСТОЧНИК KP.RU