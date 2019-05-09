2019-05-09T15:52:16+03:00
Общество

Для бесплатной перевозки пожилых курян закупили автомобили

Заявки от населения будут принимать органы соцобеспечения
Ольга ДАНИЛОВА
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Авто уже переданы в районыАвто уже переданы в районыФото: предоставлено пресс-службой
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Учреждения соцобеспечения региона получили автомобили для перевозки людей пожилого возраста, сообщили в администрации региона. Спецтранспорт предназначен, чтобы доставлять жителей старше 65 лет из сельской местности в медицинские организации для разносторонней помощи.

Региональный проект реализуется по федеральному проекту «Старшее поколение», в свою очередь, входящего в нацпроект «Демография». В рамках майских указов Президентом РФ поставлена задача, в том числе, повышения продолжительности и качества жизни населения. Курская область стала одной из первых в стране, где приобрели 32 автомобиля повышенной проходимости.

На покупку транспорта было выделено 24,7 млн рублей из федерального бюджета. Для пожилых курян услуга доставки абсолютно бесплатна. Заявки от населения на перевозку будут принимать органы соцобеспечения, сказали в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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