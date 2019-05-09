2019-05-09T15:47:04+03:00
Общество

Под Курском нашли снаряд времен Великой Отечественной

ЧП произошло в Тимском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Снаряд пролежал в земле со времен второй мировойСнаряд пролежал в земле со времен второй мировойФото: Светлана ВОЛКОВА
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8 мая на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в деревне Постояновка Тимского района.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Артиллерийский снаряд калибром 88 мм был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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