Куряне отмечают День Победы
В Курске широко отмечают 9 Мая - День Победы. Праздничные мероприятия продлятся вплоть до позднего вечера и завершатся салютом на Красной Площади Курска.
До 17.00 – патриотическая акция «Есть такая профессия - Родину защищать» (выставка военной техники) - Театральная площадь.
14.00, 14.00, 16.00 – благотворительные кинопоказы – центры досуга «Мир», «Родина», «Юность», «Сказка», «Ассоль», «Спутник».
12.00-16.00 – торжественное мероприятие (выступления творческих коллективов, работа полевой кухни, выступление духового оркестра, танцы) – площадь перед ТЦ «Манеж», ул. Щепкина, 4Б.
12.00-21.00 –работа полевой кухни, выставка от поисковых отрядов «Память сердца», выступление эстрадно-духового оркестра «Крещендо» – мегакомплекс ГРИНН.
13.00 – концертная программа «Салют Победы» - Красная площадь.
13.00-15.00 – работа полевой кухни с музыкальным сопровождением - ул. Ленина, 67.
14.00-16.00 – концерт творческих коллективов муниципальных учреждений дополнительного образования «День Победы славим» - Театральная площадь.
14.00 – военно-полевой праздник «Фанфары Победы» - площадь перед ДШИ № 6.
16:00 – презентация Губернаторского камерного оркестра - концертный зал «Свиридовский» (Сонина, 4).
16.00 – концертная программа «Победный май» – площадка перед ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова.
16.00 – окружной праздник «Этот День Победы» - пл. Рокоссовского.
16.00-17.00 – концертная программа «Мы помним, мы гордимся!» - Детский парк.
16.00-19.00 – выставка детского творчества «Победа в сердце каждого живет» - Детский парк.
17.00 – праздничная концертная программа «Идет весна победным маем!» - площадка перед ЦД «Сказка».
17.00-22.00 – окружной праздник - «Победы праздничный салют!» - ул. Союзная, 26.
18.00 – праздничная программа «Это емкое слово – Победа!» - площадка перед ГКЦ «Лира».
18.00 – праздничная концертная программа – парк Героев Гражданской войны.
19.00 – праздничная концертная программа - площадка перед ЦД «Родина».
19.00 – участие творческих коллективов города Курска в праздничной концертной программе – Красная площадь.
20.00 – праздничная программа «Помнит сердце, не забудет никогда», благотворительный кинопоказ – площадка перед ЦД «Мир».
22.00 – праздничный фейерверк – Красная площадь.
9 и 10 мая, 10.00-18.00 – Выставка военной техники, полевая кухня, праздничный концерт, танцевальный бал - парковка перед ТРЦ «Европа-40», ул. Студенческая.
9 и 10 мая, 10.00 - Международный фестиваль футбола «Большие звезды светят малым» - ДЮСШ № 4 (ул. Тускарная, 3).
День Победы в Курске.
ИСТОЧНИК KP.RU