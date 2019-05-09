Куряне отмечают День Победы

СЕГОДНЯ 12:50 2019-05-09T16:22:41+03:00

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В Курске широко отмечают 9 Мая - День Победы. Праздничные мероприятия продлятся вплоть до позднего вечера и завершатся салютом на Красной Площади Курска.

До 17.00 – патриотическая акция «Есть такая профессия - Родину защищать» (выставка военной техники) - Театральная площадь.

14.00, 14.00, 16.00 – благотворительные кинопоказы – центры досуга «Мир», «Родина», «Юность», «Сказка», «Ассоль», «Спутник».

12.00-16.00 – торжественное мероприятие (выступления творческих коллективов, работа полевой кухни, выступление духового оркестра, танцы) – площадь перед ТЦ «Манеж», ул. Щепкина, 4Б.

12.00-21.00 –работа полевой кухни, выставка от поисковых отрядов «Память сердца», выступление эстрадно-духового оркестра «Крещендо» – мегакомплекс ГРИНН.

13.00 – концертная программа «Салют Победы» - Красная площадь.

13.00-15.00 – работа полевой кухни с музыкальным сопровождением - ул. Ленина, 67.

14.00-16.00 – концерт творческих коллективов муниципальных учреждений дополнительного образования «День Победы славим» - Театральная площадь.

14.00 – военно-полевой праздник «Фанфары Победы» - площадь перед ДШИ № 6.

16:00 – презентация Губернаторского камерного оркестра - концертный зал «Свиридовский» (Сонина, 4).

16.00 – концертная программа «Победный май» – площадка перед ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова.

16.00 – окружной праздник «Этот День Победы» - пл. Рокоссовского.

16.00-17.00 – концертная программа «Мы помним, мы гордимся!» - Детский парк.

16.00-19.00 – выставка детского творчества «Победа в сердце каждого живет» - Детский парк.

17.00 – праздничная концертная программа «Идет весна победным маем!» - площадка перед ЦД «Сказка».

17.00-22.00 – окружной праздник - «Победы праздничный салют!» - ул. Союзная, 26.

18.00 – праздничная программа «Это емкое слово – Победа!» - площадка перед ГКЦ «Лира».

18.00 – праздничная концертная программа – парк Героев Гражданской войны.

19.00 – праздничная концертная программа - площадка перед ЦД «Родина».

19.00 – участие творческих коллективов города Курска в праздничной концертной программе – Красная площадь.

20.00 – праздничная программа «Помнит сердце, не забудет никогда», благотворительный кинопоказ – площадка перед ЦД «Мир».

22.00 – праздничный фейерверк – Красная площадь.

9 и 10 мая, 10.00-18.00 – Выставка военной техники, полевая кухня, праздничный концерт, танцевальный бал - парковка перед ТРЦ «Европа-40», ул. Студенческая.

9 и 10 мая, 10.00 - Международный фестиваль футбола «Большие звезды светят малым» - ДЮСШ № 4 (ул. Тускарная, 3).

День Победы в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU