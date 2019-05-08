Под Курском прошел Парад Победы.

СЕГОДНЯ 18:53 2019-05-08T18:58:00+03:00

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Строем прошли не только военнослужащие, но и кадетыФото: Яна ШЕЛЕСТ

8 мая в поселке имени Маршала Жукова прошли праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Здесь состоялся парад войск курского гарнизона и военно-патриотических клубов Курского района. Впервые в параде приняла участие военная техника.

Нескончаемой колонной прошел Бессмертный полкФото: Яна ШЕЛЕСТ

Строем прошли не только военнослужащие, но и кадеты, юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов Курского района и детских садов. Нескончаемой колонной прошел Бессмертный полк.

Впервые в параде приняла участие военная техникаФото: Яна ШЕЛЕСТ

Состоялось открытие двух образцов-памятников военной техники, церемония возложения венков к памятнику погибшим в Великую Отечественную войну воинов Красной армии.

К памятнику погибшим возложили цветы и венкиФото: Яна ШЕЛЕСТ

После парада состоялся праздничный концерт. В поселке развернули выставку военной техники и полевую кухню. Работала большая ярмарка и детские аттракционы.

Строем прошли юнармейцыФото: Яна ШЕЛЕСТ

ИСТОЧНИК KP.RU