Под Курском прошел Парад Победы
Под Курском прошел Парад Победы.
Строем прошли не только военнослужащие, но и кадетыФото: Яна ШЕЛЕСТ
8 мая в поселке имени Маршала Жукова прошли праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Здесь состоялся парад войск курского гарнизона и военно-патриотических клубов Курского района. Впервые в параде приняла участие военная техника.
Нескончаемой колонной прошел Бессмертный полкФото: Яна ШЕЛЕСТ
Строем прошли не только военнослужащие, но и кадеты, юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов Курского района и детских садов. Нескончаемой колонной прошел Бессмертный полк.
Впервые в параде приняла участие военная техникаФото: Яна ШЕЛЕСТ
Состоялось открытие двух образцов-памятников военной техники, церемония возложения венков к памятнику погибшим в Великую Отечественную войну воинов Красной армии.
К памятнику погибшим возложили цветы и венкиФото: Яна ШЕЛЕСТ
После парада состоялся праздничный концерт. В поселке развернули выставку военной техники и полевую кухню. Работала большая ярмарка и детские аттракционы.
Строем прошли юнармейцыФото: Яна ШЕЛЕСТ
ИСТОЧНИК KP.RU