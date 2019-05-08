Куряне получили заслуженные награды

СЕГОДНЯ 17:51 2019-05-08T17:51:07+03:00

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За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Стародубцева Ирина Филипповна – артистка – вокалистка областного бюджетного учреждения культуры «Курская областная государственная филармония»;

За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» Демидовой Ларисе Федоровне – заместителю главного врача по клинико – экспертной работе областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская клиническая больница №4»;

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу, Почетной грамотой Президента РФ награждена Богдановская Зоя Петровна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №44» города Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU