Курский автомеханик выманивал у людей деньги

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-08T16:24:39+03:00

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Сотрудники Северного отдела полиции установили подозреваемого в мошенничестве. 25-летний молодой человек опубликовал объявление о ремонте автомобилей. К нему обратилась 56-летняя курянка. Осмотрев автомобиль, механик потребовал у женщины деньги вперед за большую часть запчастей.

Курянка передала ему более 18 тысяч рублей. Но ремонт постоянно откладывался, а затем молодой человек и вовсе перестал отвечать на звонки. При обращении в полицию выяснилось, что на указанного гражданина поступали аналогичные жалобы от других клиентов. Забирая деньги он чаще всего не приступал к ремонту, а тратил их на собственные нужны.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются возможные потерпевшие, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU