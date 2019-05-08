2019-05-08T16:19:57+03:00
Происшествия

Под Курском суд оштрафовал уклониста

Призывник скрывался от работников военкомата
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину придется заплатить штрафКурянину придется заплатить штрафФото: Из архива КП.
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Золотухинский районный суд вынес приговор по уголовному делу местному жителю, который признан виновным по ч. 1 ст. 328 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки соблюдения законодательства о военной службе.

21-летний курянин во время осеннего призыва 2017 и 2018 годов был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. Ему вручили повестки о явке в военный комиссариат для отправки к месту службы. Но призывник под разными предлогами уклонялся от ее прохождения, скрывался от работников военного комиссариата, утверждают в прокуратуре.

Суд оштрафовал парня на 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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