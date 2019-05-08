Под Курском подросток ранил ребенка из пневматики

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-08T15:56:01+03:00

Подросток забавлялся с оружием в огороде Фото: Из архива КП.

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Прокуратура Конышевского района провела проверку по информации о ранении 10-летнего ребенка из пневматической винтовки.

5 апреля в дежурную часть Конышевского ПП МО МВД России «Фатежский» поступило сообщение о том, что 14-летний подросток выстрелил из пневматической винтовки и ранил в руку 10-летнего ребенка.

Как показала проверка, школьник с разрешения матери и в отсутствие взрослых играл с подаренной родителями винтовкой на огороде. Подросток стрелял там из пневматики. В это время к нему подошел 10-летний сосед и поднес руку к дулу оружия. В результате выстрела травмирована кисть руки соседского мальчика.

На основании постановления прокурора мать 14-летнего подростка оштрафовали и поставили на учет в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Женщину признали виновной в том, что она позволила сыну играть с оружием.

ИСТОЧНИК KP.RU