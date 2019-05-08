В Курской области пройдет неделя тестирования на ВИЧ

СЕГОДНЯ 15:22 2019-05-08T15:22:49+03:00

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С 13 мая по 20 мая 2019 года в России проводится акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ», приуроченная к Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа.

В курских медучреждениях будет организована "Неделя тестирования на ВИЧ" и обследование на наличие антител к ВИЧ. В Курске 15 мая в 11.00 в парке им. Дзержинского Центр СПИД совместно с активистами волонтерского отряда проведут для школьников интеллектуально-оздоровительную игру «Профилактика ВИЧ».

17 мая с 12.30 до 13.30 на площади Перекальского перед КГМУ пройдет традиционная молодежная акция. В ней примут участие волонтеры медики, волонтерский отряд «STOP СПИД», студенты вузов и др.

19 мая в 20.00 в парке Героев Гражданской войны в память о людях, чьи жизни унес ВИЧ/СПИД, сотрудникам Центра СПИД волонтерами будет воссоздана «Красная ленточка» из горящих свечей.

ИСТОЧНИК KP.RU