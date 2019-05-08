2019-05-08T14:05:40+03:00
Спорт

Пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо на призы героев Курской битвы

Победителям турнира присваивается звание мастер спорта России
Ольга ДАНИЛОВА
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Спортивное мероприятие пройдет в КурскеСпортивное мероприятие пройдет в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Всероссийские соревнования по дзюдо на призы героев Курской битвы пройдут 11-12 мая в спортивно-концертном комплексе в Курске. Торжественное открытие – 11 мая в 12.00.

Традиционно турнир является мастерским, то есть победителям турнира присваивается звание мастер спорта России. В команде Курской области – более 30 человек.

Сейчас подтвердили свое участие команды 16 регионов России: городов Москва и Санкт-Петербург, Воронежская, Смоленская, Брянская, Белгородская, Тамбовская, Архангельская, Тверская, Тульская, Орловская, Самарская, Калужская, Рязанская и Липецкая области, Краснодарский край, а также ДНР.

История турнира началась более 45 лет назад. Курские спортсмены, воспитанные основателем Курской школы дзюдо Михаилом Скрыповым, опытными тренерами, вписали немало ярких страниц в историю курского и российского спорта. В их числе самый титулованный дзюдоист СССР Николай Солодухин, заслуженные мастера спорта, чемпионы и призеры Европы, мира - Юрий Меркулов, Александр Шуров, Юрий Степкин, мастера спорта международного класса Александр Сивцев, Василий Губанов, Владимир Снеговой и ряд других выдающихся спортсменов.

Все они прошли школу турнира на призы героев Курской битвы, как и многие звезды российского и мирового дзюдо: олимпийские чемпионы Давид Хахалешвили (Грузия), Игорь Макаров (Белоруссия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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