Путин наградил курского джазмена орденом Дружбы

СЕГОДНЯ 13:11 2019-05-08T13:11:56+03:00

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Президент РФ Владимир Путин наградил выдающегося курского джазмена Леонида Винцкевича орденом Дружбы, сообщили в администрации региона.

Как говорится в тексте указа, орденом Дружбы Леонид Владиславович награжден "за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Леонид Винцкевич, известный в Курске не только благодаря своим выдающимся музыкальным и исполнительским талантам, но и как главный идейный вдохновитель уникального фестиваля «Джазовая провинция». Чуть более месяца назад музыкант отметил свой семидесятилетний юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU