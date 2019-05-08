2019-05-08T13:11:56+03:00
Звезды

Путин наградил курского джазмена орденом Дружбы

Леонид Винцкевич недавно отметил свой 70-летний юбилей
Ольга ДАНИЛОВА
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Винцкевич - вдохновитель и создатель фестиваля "Джазовая провинция"Винцкевич - вдохновитель и создатель фестиваля "Джазовая провинция"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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Президент РФ Владимир Путин наградил выдающегося курского джазмена Леонида Винцкевича орденом Дружбы, сообщили в администрации региона.

Как говорится в тексте указа, орденом Дружбы Леонид Владиславович награжден "за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Леонид Винцкевич, известный в Курске не только благодаря своим выдающимся музыкальным и исполнительским талантам, но и как главный идейный вдохновитель уникального фестиваля «Джазовая провинция». Чуть более месяца назад музыкант отметил свой семидесятилетний юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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