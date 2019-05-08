2019-05-08T12:02:14+03:00
Деловой Курск

Курский врио губернатора присоединится к забегу в рамках Петербургского экономического форума

"Я рад присоединиться к такому масштабному спортивному мероприятию", - отметил Роман Старовойт
Ольга ДАНИЛОВА
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Старовойт пробежит в рамках делового форумаСтаровойт пробежит в рамках делового форумаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как уже сообщала "КП", основные мероприятия ПМЭФ-2019 пройдут 6–8 июня на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Главная тема форума в этом году: «Формируя повестку устойчивого развития».

Делегацию Курской области на Петербургском международном экономическом форуме возглавит врио губернатора Роман Старовойт. Помимо деловых мероприятий планируется, что в рамках форума глава региона присоединится к забегу Roscongress SPIEF Race. Впервые забег SPIEF Race проводился в 2016 году. В нем приняли участие около 300 человек.

- Я рад стать частью и присоединиться к такому масштабному спортивному мероприятию как Roscongress SPIEF Race. Это хорошая и уникальная с точки зрения участников, места и формата проведения инициатива, я искренне поддерживаю этот проект. Для меня участие в забеге станет продолжением доброй традиции, которую мы также активно внедряем и в Курской области: у нас есть проект «Курск бежит, и ты беги», который объединяет в себе спорт, популяризацию здорового образа жизни и благотворительность, – рассказал Роман Старовойт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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