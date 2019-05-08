2019-05-08T11:51:25+03:00
Деловой Курск

Куряне примут участие в Петербургском международном экономическом форуме

Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов
Ольга ДАНИЛОВА
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Делегацию возглавит врио губернатора региона Роман СтаровойтДелегацию возглавит врио губернатора региона Роман СтаровойтФото: Светлана ВОЛКОВА
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Основные мероприятия ПМЭФ-2019 пройдут 6–8 июня на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Главная тема форума в этом году: «Формируя повестку устойчивого развития».

Делегацию Курской области на Петербургском международном экономическом форуме возглавит врио губернатора Роман Старовойт. Запланированы бизнес-переговоры, подписания соглашений о сотрудничестве, встречи с представителями деловых кругов, экспертами, руководителями федеральных структур, сообщили в администрации региона.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум является одним из ведущих и значимых международных событий по вопросам бизнеса и глобальной экономики. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В 2018 году число участников Форума составило более 17 000 человек из 143 стран мира.

Основная аудитория форума — главы государств и правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы, руководители крупнейших мировых компаний и общественных организаций, лидеры политических партий, ученые и специалисты, представители средств массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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