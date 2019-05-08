2019-05-08T11:41:21+03:00
Деловой Курск

Под Курском пройдет форум Союза садоводов России

Здесь обсудят изменения в законодательстве
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе обсудят важные вопросы садоводства и огородничестваВ регионе обсудят важные вопросы садоводства и огородничестваФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Золотухинском районе пройдет форум Союза садоводов России. Он стартует в местечке Свобода 11 мая в главном выставочном павильоне. С 9.30 здесь начнет работу выставочная экспозиция. Желающие смогут ознакомиться с продукцией садоводов. Всего будет представлено более 30 стендов.

С 10.00 начнется пленарное заседание. Его участниками станут садоводы из разных регионов страны. Они обсудят актуальные вопросы, касающиеся деятельности садовых некоммерческих товариществ, собственников садовых земельных или огородных участков.

В центре внимания всех присутствующих станет обсуждение Федерального закона № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, в рамках мероприятия будет подписано соглашение между администрацией Курской области и общероссийской общественной организацией «Союз садоводов России». Документ предусматривает механизмы поддержки садоводческого движения в регионе, организацию благоприятных условий для развития садоводческих, огороднических объединений граждан, сообщили в администрации региона.

Важнейшим событием форума станет высадка «Сада Победы России». 85 саженцев яблонь – по числу российских регионов – будут высажены на территории мемориального комплекса «Командный пункт Центрального фронта». Также здесь высадят именные деревья от ветеранов Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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