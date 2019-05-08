2019-05-08T11:15:45+03:00
Общество

9 мая в Курске перекроют движение

На некоторых улицах будет запрещена парковка
Яна ШЕЛЕСТ
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На некоторых улицах будет запрещена парковкаНа некоторых улицах будет запрещена парковкаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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9 мая будет запрещена парковка транспортных средств на улице Ленина и прилегающих на расстоянии 50 метров от улицы Ленина, на улице Карла Маркса - от площади Перекальского до Московской площади, Красной площади и площади Перекальского.

Движение транспорта будет закрыто:

- с 8.30 до 11.30 по ул. Карла Маркса - от перекрестка ул.

Карла Маркса – поворот на ТЦ «Метро» до поста ГИБДД;

- с 8.30 до 11.00 по проспекту Победы от УГИБДД (ул. Карла

Маркса, 101) до ТЦ «Триумф» и по ул. Карла Маркса - от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро»;

Пассажирский транспорт будет ходить из центра города в сторону п. Северный и обратно через ул. Светлая, ул. Фестивальная.

Движение легкового автомобильного транспорта будет организовано в объезд улиц Карла Маркса, Светлого проезда по ул. Дубровинского, Гудкова, Фестивальной;

- с 10.30 до 12.30 закрывается движение всех видов транспорта по ул. Ленина - на участке от площади Перекальского до ул. Садовая, ул. Павлова, площади Перекальского, ул. Перекальского - на участке от ул.

Ямской до площади Перекальского;

- с 9.00 до 23.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Ленина - на участке от ул. Садовой до Красной площади, Красной площади. По ул. Сонина будет закрыто движение с пропуском городского пассажирского транспорта.

По мере прохождения шествия Бессмертного полка движение

транспорта по ул. Ленина будет открыто на участке от ул. Садовая до площади Перекальского.

Движение автотранспорта будет организовано от Центрального рынка в Железнодорожный округ через ул. 2-я Новоселовка, в сторону СХА через ул. Верхняя Луговая.

Парковка автотранспорта по ул. Золотая, ул. Садовая в зоне действия знаков дорожного движения 3.27 «Остановка запрещена» будет исключена;

Также запрещается парковка автотранспорта на проспекте Победы с 8.30 до 11.30.

На ул. Карла Маркса движение пассажирских автобусов из центра города, работающих до п. Северный, ТЦ «Метро» и обратно будет организовано через ул. Светлая, ул. Фестивальная;

- движение автобусов на маршрутах №13, 44, 292 до ТЦ «Триумф» будет организовано по ул. Карла Маркса;

- движение троллейбусов по маршрутам № 1, 8 будет приостановлено.

С 10.30 до 14.00 в период прохождения шествия Бессмертного полка по ул. Ленина движение городского пассажирского транспорта будет организовано со стороны Железнодорожного округа города Курска до ул.

Ямская и обратно.

Движение трамваев по маршруту №1 будет организовано

на участке от остановки «КПК» до остановки «Железнодорожный вокзал», по маршруту № 4 на участке от остановки «ул. Малышева» до остановки «Хлебозавод»;

- со стороны СХА до Московской площади;

- со стороны Северо-Западного микрорайона и Сеймского округа города Курска до Центрального рынка, Знаменского собора;

- в направлении Железнодорожного округа через ул. 2-я Новосёловка.

Движение микроавтобусов по маршрутам № 227, 228, 273, 274 до остановки «ул. Почтовая» будет организовано по ул. Радищева и обратно;

- движение автобусов и микроавтобусов по кольцевым маршрутам №39, 83, 93, 280 будет организовано по ул. Радищева со всеми установленными остановками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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