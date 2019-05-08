В Курске начинаются испытания тепловых сетей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-08T10:42:39+03:00

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«Квадра» приступает к гидравлическим испытанию тепловых сетей, находящимся в зоне обслуживания ТЭЦ-1 (Сеймский и часть Центрального округов), котельных ООО «ТГК» (завокзальная часть Железнодорожного округа) и поселка Искра. На время испытаний потребителям отключат горячую воду:

- с 14 по 27 мая – в Сеймском и части Центрального округов;

- с 14 по 18 мая – в завокзальной части Железнодорожного округа;

- с 14 по 16 мая - в зоне обслуживания котельной поселка Искра.

— Если какие-то ветхие участки трубопроводов повредятся под давлением воды, мы их сразу же заменим. Качество ремонтных работ проверим в августе, испытав сети на тепловые потери», - пояснил главный инженер Курского филиала ПАО «Квадра» Андрей Кулешов.

Справки по вопросам проведения испытаний можно получить в диспетчерской службе филиала по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.

ИСТОЧНИК KP.RU