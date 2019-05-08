2019-05-08T10:42:39+03:00
Недвижимость

В Курске начинаются испытания тепловых сетей

Часть жителей останется без горячей воды
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Потребителям отключат горячую водуПотребителям отключат горячую воду
Изменить размер текста:

«Квадра» приступает к гидравлическим испытанию тепловых сетей, находящимся в зоне обслуживания ТЭЦ-1 (Сеймский и часть Центрального округов), котельных ООО «ТГК» (завокзальная часть Железнодорожного округа) и поселка Искра. На время испытаний потребителям отключат горячую воду:

- с 14 по 27 мая – в Сеймском и части Центрального округов;

- с 14 по 18 мая – в завокзальной части Железнодорожного округа;

- с 14 по 16 мая - в зоне обслуживания котельной поселка Искра.

— Если какие-то ветхие участки трубопроводов повредятся под давлением воды, мы их сразу же заменим. Качество ремонтных работ проверим в августе, испытав сети на тепловые потери», - пояснил главный инженер Курского филиала ПАО «Квадра» Андрей Кулешов.

Справки по вопросам проведения испытаний можно получить в диспетчерской службе филиала по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области пройдет неделя тестирования на ВИЧ
Пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо на призы героев Курской битвы
Курян предупреждают о непогоде 9 Мая
Путин наградил курского джазмена орденом Дружбы
В Курске установили "фронтовой кинотеатр"
Курский врио губернатора присоединится к забегу в рамках Петербургского экономического форума
Куряне примут участие в Петербургском международном экономическом форуме
Под Курском пройдет форум Союза садоводов России
9 мая в Курске перекроют движение
В Курске закрыли нелегальный ломбард
Под Курском сгорел жилой дом и хозпостройка
Курские власти выделят родственникам погибших в авиакатастрофе миллион рублей
В Курском районе пройдет парад Победы
Коллектив ООО «Березка» в лице учредителя Юрия Сергеевича Борисова поздравляет всех со знаменательным и поистине всенародным праздником- Днем Победы!
Поздравление председателя Курской областной Думы Н. И. Жеребилова с Днем Победы
В Курске пройдет показ мод 1945 года
В 32-й школе Курска обрушился потолок
Под Курском высадят «Сад Победы»
Курские лесники раздали более трех тысяч саженцев
Житель Курска украл у новой знакомой 25 тысяч рублей
В состав жюри «Евровидения» вошли сестры Толмачевы из Курска
Под Курском обнаружили 134 артснаряда
За поврежденный автомобиль с комитета ЖКХ Курска взыскали 200 тысяч
8 мая в Курске перекроют движение транспорта
В Курске установят новые детские площадки
«Мираторг» вернул в сельхозоборот заброшенные земли
Ремонт южного подъезда к Курску завершат досрочно
Сбербанк развивает услугу сурдоперевода