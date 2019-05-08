2019-05-08T10:22:15+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел жилой дом и хозпостройка

Пожар произошел в деревне Нижнее Косиново
Яна ШЕЛЕСТ
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К ликвидации пожара привлекались 17 человек, пять единиц техникиК ликвидации пожара привлекались 17 человек, пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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8 мая примерно в час ночи в деревне Нижнее Косиново Курского района загорелся жилой деревянный дом. На место ЧП выехали пожарные ПЧ № 16 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 01:26, ликвидировали в 01:32. В жилом доме огонь повредил кровлю на площади 56 квадратных метров, сгорела комната и расположенный рядом с домом сарай. При пожаре никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 17 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС десять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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