Курские власти выделят родственникам погибших в авиакатастрофе миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-08T09:42:41+03:00

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Родственники погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево получат миллион рублей из резервного фонда администрации Курской области. Такое решение принял Роман Старовойт.

В самолете, выполнявшем в воскресенье рейс Москва – Мурманск, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых уроженцы Курской области. Врач Евгений Новиков и его 12-летняя дочь Соня на майских праздниках гостили у родственников в Советском районе Курского края.

— Евгений проживал в Мурманске и руководил там медсанчастью №120 Федерального медико-биологического агентства. Сейчас родители погибшего находятся в Москве на опознании, - сообщили в областной администрации.

Администрация Курской области выражает глубокие соболезнования семьям погибших в этой страшной катастрофе.

ИСТОЧНИК KP.RU