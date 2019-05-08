В Курском районе пройдет парад Победы
Сегодня, 8 мая в 12.00 в поселке имени Маршала Жукова пройдут праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Программа торжественных мероприятий включает:
- парад войск курского гарнизона и военно-патриотических клубов Курского района;
- церемонию возложения венков к памятнику погибшим в Великую Отечественную войну воинов Красной армии,
- праздничное шествие Общероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк».
Гости праздника увидят театрализованное представление и услышат песни военных лет. В поселке развернут выставку военной техники, будут работать полевая кухня, торговые ряды и детские аттракционы. А также готовится множество сюрпризов!
На праздник приглашаются все желающие.
ИСТОЧНИК KP.RU