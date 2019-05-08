2019-05-08T09:18:12+03:00
Победа

В Курском районе пройдет парад Победы

Он состоится в поселке имени Маршала Жукова
Яна ШЕЛЕСТ
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В поселке будет развернута выставка военной техникиВ поселке будет развернута выставка военной техникиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Сегодня, 8 мая в 12.00 в поселке имени Маршала Жукова пройдут праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Программа торжественных мероприятий включает:

- парад войск курского гарнизона и военно-патриотических клубов Курского района;

- церемонию возложения венков к памятнику погибшим в Великую Отечественную войну воинов Красной армии,

- праздничное шествие Общероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк».

Гости праздника увидят театрализованное представление и услышат песни военных лет. В поселке развернут выставку военной техники, будут работать полевая кухня, торговые ряды и детские аттракционы. А также готовится множество сюрпризов!

На праздник приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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